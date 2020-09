Tractor in vlammen op bij boerderij in Boxtel, schuur ook in brand

Boxtel De brandweer is maandagmiddag omstreeks 16.20 uur opgeroepen voor een brandende tractor aan de Liempdseweg in Boxtel. De tractor is volledig verwoest door de vlammen die over sloegen naar een naastgelegen schuur.

Schade aan schuur door overslag De koeien die in het weiland stonden, hebben geen last gehad van de rook. Twee blusvoertuigen, een waterwagen en de Officier van Dienst van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bedwingen. Hoe groot de schade is aan de schuur is niet bekend. De brand trok veel bekijks van passerende fietsers. Inmiddels is de brand onder controle, wel is de brandweer nog aan het nablussen.