Gewonde bij schietpartij in Den Bosch

Bij een schietpartij aan de Pizarrostraat in Den Bosch is maandagavond een persoon gewond geraakt.

De schietpartij vond plaats omstreeks 20:50 uur. Het slachtoffer betreft een man. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Politie doet verder onderzoek in (de omgeving van) de Pizarrostraat. Opvallend was dat enkele garagedeuren vol met mogelijke kogelgaten zaten. Het is niet bekend of deze bij dit incident horen, aldus een woordvoerder van de politie.