Verdachten van afpersing aangehouden

De politie heeft dinsdag twee mannen in aangehouden voor afpersing en chantage. De verdachten zijn 20 en 25 jaar oud en zijn beiden woonachting in Roermond.

De politie kwam de verdachten op het spoor tijdens een onderzoek, nadat er een aantal jonge slachtoffers of hun ouders zich bij de politie hadden gemeld. Slachtoffers moesten onder bedreiging van geweld hun geld en hun bank- en identiteitsgegevens aan de verdachten afgeven, zodat de verdachten hiermee fraude konden plegen. Er vonden dinsdag diverse doorzoekingen plaats, waarbij de beide verdachten zijn aangehouden.

Ook slachtoffer?

De politie merkt dat slachtoffers vaak geen melding doen of aangifte doen als hen zoiets is overkomen. Door het doen van aangifte kan de politie slachtoffers hier juist bij helpen. Ben jij ook slachtoffer of ken jij iemand die slachtoffer is? Maak het bespreekbaar en doe aangifte, want dit moet stoppen. Bel de politie via 0900-8844.