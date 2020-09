Drie 16-jarigen aangehouden in gestolen SUV

Dinsdagavond heeft de politie bij het Bos en Lommerplein in Amsterdam een in Hoorn gestolen Range Rover klemgereden. Dit meldt de politie woensdag.

Drie 16-jarigen

'Opvallend was dat de drie inzittenden die daarbij werden aangehouden slechts 16 jaar oud waren. Zij zijn naar een cellencomplex overgebracht en ingesloten', aldus de politie.

Ouders

De ouders van de verdachten zijn in kennis gesteld van de aanhouding. De auto is in beslag genomen en zal terug gegeven gaan worden aan de eigenaar. De recherche heeft de zaak in onderzoek.