FIOD doorzoekt zes panden in witwasonderzoek

De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld en papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden.