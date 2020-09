Zo stimuleer je ook online het teamgevoel als organisatie

We blijven nog wel even thuiswerken de komende maanden, dat mag duidelijk zijn. Voor velen zijn er duidelijke voordelen aan te wijzen van het locatie-onafhankelijk werken. Voor anderen is het een hele uitdaging.

Ook voor organisaties zelf is het virtuele werken soms lastig. Vooral wanneer het gaat om het waarborgen van de saamhorigheid binnen teams, wat toch uitermate belangrijk is voor een goedlopend bedrijf. Hoe kun je online toch aan teambuilding werken?

Voordelen en nadelen van thuiswerken

Naast de onverwachte positieve neveneffecten van het thuiswerken, is het voor veel organisaties toch een flinke uitdaging geweest om de omslag te maken. Met grote haast moesten ineens alle werknemers thuis in ergonomische werkplekken gezet worden, aangesloten op online samenwerk-platforms en via een VPN bij de centrale bedrijfsbestanden kunnen.

Nu we echter een beetje aan het ‘nieuwe normaal’ gewend zijn, en ons ook realiseren dat deze situatie nog wel even blijft voortbestaan, is het allemaal zo slecht nog niet. Het is fijn om niet elke ochtend te hoeven haasten, en in de file te hoeven staan. Of om thuis te kunnen lunchen, om je beter te kunnen concentreren door de rust om je heen, en om net iets flexibeler met je werkdag om te kunnen gaan (lees: even tussendoor een wasje in de machine te kunnen gooien).

Toch heeft thuiswerken ook duidelijk nadelen. Voor werknemers is dit dat de omgeving een stuk minder inspirerend kan zijn, je zit steeds maar alleen in het thuiskantoor. Ook kan het lastig zijn om voldoende te bewegen tijdens het thuiswerken. Waar je op kantoor nog met collega’s ging wandelen tijdens de lunch, en steeds die trappen op en af moet, is het thuis soms lastig om de stappenteller tevreden te houden.

Samenwerken is ook opeens een grote uitdaging, nu dit allemaal virtueel moet. Dit is ook voor werkgevers een groot punt van zorgen, want hoe houd je alle neuzen dezelfde kant op als mensen niet eens samen in dezelfde ruimte zitten?

Teambuilding voor saamhorigheid en productiviteit

Traditioneel is teambuilding bij uitstek geschikt om verbinding in een bedrijf te creëren. Even uit het dagelijkse werk stappen, en samen met het team in een informele setting tijd door te brengen, kan wonderen doen voor de dynamiek tussen de mensen. Maar hoe ziet teambuilding online eruit? Hoe kun je toch de gelegenheid scheppen voor collega’s om te socializen, om samen aan projecten te werken, en om open te communiceren?

Dit kan lastig zijn. Toch is teambuilding cruciaal voor het succes van een organisatie. Sterke teams zijn niet alleen een som der delen, maar presteren juist zo goed door een productieve onderlinge dynamiek tussen de groepsleden. Een team kan alleen effectief samenwerken wanneer er vertrouwen en saamhorigheid in de groep heerst. En dit wordt bereikt met teambuilding.

Virtueel borrelen en online bedrijfsuitjes

Hoe kunnen online bedrijfsuitjes eruit zien? Dit kan uiteraard verschillende vormen aannemen. Wanneer er op kantoor het gebruik bestond om vrijdagmiddag net even iets vroeger te stoppen, en met een biertje in de hand de voetbaltafel tevoorschijn te halen, dan is dit lastig online te brengen. Toch is een vrijmibo niet uitgesloten, als je hier de ruimte voor schept. Vraag iedereen simpelweg om nog even te blijven hangen wanneer de laatste taken voor de week zijn afgerond, met of zonder drankje erbij, en stimuleer een groepsgesprek.

Naast gezellig en ontspannen kletsen via de videochat, is het ook leuk om wat gestructureerder momenten van teambuilding in te bouwen. Oefeningen en opdrachten kunnen hier goed werken, als je ze in ieder geval luchtig houdt. Een online quiz of competitie is goed voor de teamspirit en een leuke uitdaging. Speelse activiteiten of puzzels kunnen creatief en out of the box denken stimuleren, en collega’s elkaar op andere manieren laten leren kennen.

Tot slot is het ook prima mogelijk om een online teambuilding event grootser in te zetten, met een echt bijzonder online evenement. Hier is het vaak handig om externe hulp in te roepen, voor de organisatie en vooral de invulling van het gebeuren. Belangrijk is hierbij wel dat het event interactief is en dat iedereen erbij betrokken wordt. Zo zit er niemand geïsoleerd achter het scherm, maar wordt iedereen uitgedaagd om mee te doen.

Maak dat je werknemers zich gewaardeerd voelen

Nu de lastige tijden op werkgebied meer van ons vergen, is het voor werkgevers belangrijk om hun teams extra het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. Door actief aan de bedrijfscultuur te werken via teambuilding, en ervoor te zorgen dat elke medewerker zich gehoord en op haar of zijn plek voelt, creëer je de juiste sfeer om met zijn alle de beste prestaties neer te zetten, ook al gebeurt dit vanuit huis!