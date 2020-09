Twee keer 18 jaar cel geëist voor liquidatiepoging Utrecht

Maandag heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van achttien jaar geëist tegen een 49-jarige man uit Bergen op Zoom en een 47-jarige man uit Den Haag. 'Zij worden verdacht van een poging liquidatie in de Utrechtse Rietstraat op 3 december 2018, waarvoor hen poging moord ten laste is gelegd', zo meldt het Openbaar Ministerie maandag.

Vijf keer uit busje geschoten

Op de bewuste dag rijdt het slachtoffer in zijn auto weg bij zijn huis als plotseling een zwart Volkswagen busje het einde van de straat blokkeert en de zijdeur open schuift. Vanuit het busje wordt zeker vijf keer geschoten. Een kogel gaat door de voorruit, ketst af tegen het stuur en verwondt de hand van het slachtoffer. Het busje rijdt vervolgens snel weg.

Tweede vluchtauto

Onder leiding van het Openbaar Ministerie start de politie direct een grootschalig onderzoek naar de schietpartij. Met behulp van onder meer diverse getuigen en camerabeelden is de vluchtroute gereconstrueerd. Gebleken is dat het busje niet ver van het plaats delict is geparkeerd waarna de daders te voet verder zijn gevlucht. Verderop zijn zij in een gereedstaande tweede vluchtauto gestapt, een witte Volkswagen Scirocco. Deze auto wordt in mei 2019 terug gevonden in Capelle aan de IJssel.

Jas op Facebookpagina

Forensisch onderzoek naar de Volkswagen bus leidt in januari 2019 al tot de aanhouding van de 47-jarige verdachte. Zijn DNA is op het stuur van de auto aangetroffen. Daarnaast past zijn uiterlijke voorkomen bij een van de signalementen die meerdere getuigen gegeven hebben van twee vluchtende mannen na de schietpartij. Ook komt de jas die een van de daders draagt overeen met de jas die de 47-jarige verdachte draagt op een foto op zijn Facebookpagina. Een zoeking bij de verdachte thuis leidt tot de vondst van een peilbaken en 5,5 kilogram springstof.

Aanhouding na tip

Het duurt tot januari 2020 totdat de 49-jarige verdachte aangehouden wordt. Dit gebeurt nadat er in oktober 2019 een tip bij de politie binnen komt waarbij een man uit Bergen op Zoom als schutter wordt genoemd. Verschillende politieagenten die werkzaam zijn in Bergen op Zoom herkennen vervolgens een specifieke man uit hun werkgebied op de camerabeelden van de vluchtroute. Het DNA van deze man blijkt overeen te komen met een in de Volkswagen Scirocco aangetroffen spoor.

Ontkennen

Beide mannen ontkennen betrokken te zijn geweest bij de liquidatiepoging. Zij hebben echter ook geen aannemelijke verklaring gegeven voor het aantreffen van hun DNA in de gebruikte voertuigen. Bovendien voldoen zij aan de signalementen van diverse getuigen en zijn er de herkenningen op de camerabeelden. Dit alles maakt dat het Openbaar Ministerie poging moord wettig en overtuigend bewezen acht. Welk motief verdachten hebben gehad en of zij in opdracht handelden, is niet vast komen te staan.

Kogelregens

Het wordt beide mannen zwaar aangerekend dat zij overdag en op de openbare weg diverse malen geschoten hebben. Ze hebben dit zorgvuldig voorbereid. Het is aan toeval en geluk te danken dat het slachtoffer het overleefd heeft. Bij eerdere vergelijkbare liquidatiepogingen zijn ook omstanders het slachtoffer geworden van door schutters afgevuurde kogelregens.

Strafverzwarend

Het Openbaar Ministerie is dan ook van mening dat alleen een lange gevangenisstraf van achttien jaar volstaat. Als strafverzwarend is voor de 49-jarige verdachte meegewogen dat hij in 2000 ook al is veroordeeld voor een poging moord. Voor de 47-jarige verdachte is het bezit van de bij hem thuis aangetroffen springstof als strafverzwarend meegewogen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.