Jos B. verklaart voor rechtbank dat Nicky al overleden was toen hij hem vond

De 57-jarige verdachte Jos B. heeft maandag voor de rechtbank een verklaring afgelegd over zijn rol voor en na de vondst van het lichaam van Nicky Verstappen in augustus 1998. De verklaring is al eerder op video opgenomen en werd maandag voor de rechtbank getoond.

Zomerkamp

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus toen hij deelnam aan een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd vlakbij het kamp zijn lichaam aangetroffen.

Verklaring

Jos B. heeft in de videoverklaring gezegd dat Nicky al was overleden toen hij hem vond. Hij zegt dat hij de ademhaling en hartslag heeft gecheckt en de kleding van Nicky heeft aangeraakt maar dat Nicky al was overleden. 'Ik wist niet wat ik moest doen. Melden bij de politie maar met mijn verleden, wie zou mij geloven?', zo verklaarde B. en vervolgens is hij weggegaan.

'Geen noodzaak'

Toch ging hij later weer terug naar de hei om te gaan melden waar hij Nicky had gevonden omdat het 'bleef knagen'. Toen hij werd aangehouden op de hei ontdekte hij dat Nicky inmiddels was gevonden en zag hij geen 'noodzaak' meer om te melden dat hij Nicky had gevonden en heeft hij niets meer gezegd.