Forse gevangenisstraffen geëist tegen leidinggevenden van No Surrender

In een vijf uur durend requisitoir hebben de officieren justitie de criminele activiteiten belicht die zich binnen de verboden motorclub No Surrender zouden hebben afgespeeld in de periode 1 februari 2014 tot en met 1 februari 2018.

Het strafrechtelijk onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een omvangrijk procesdossier, met meerdere strafbare feiten van verschillende aard. Op de tenlasteleggingen zijn vier categorieën strafbare feiten terecht gekomen: afpersingen van ondernemers, valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie en aan Bad Standings gelieerde geweldsmisdrijven.

De vier verdachten die vandaag de strafmotivering en strafeis van het OM aanhoren, vormden in verschillende periodes de hoogste leiding binnen No Surrender. Het gaat om de 44-jarige captain World uit Hulst en de 52-jarige voormalig generaal uit Bergen op Zoom. Zij waren vanaf 2013 betrokken bij de inmiddels verboden club. De 56-jarige captain World uit Emmen en de 57-jarige captain Europe uit Klazienaveen traden in 2014 toe.

De werkelijke wereld van No Surrender

Het OM heeft met de onderzoeken Akepa en Harka inzicht verkregen in hoe No Surrender daadwerkelijk is. Er gaat een hele wereld schuil achter hun gesloten deuren. Een harde wereld van criminaliteit, van geweld, bedreiging, intimidatie, afpersing en drugshandel. Naar buiten toe straalt men uit een club te zijn van stoere, ruige mannen. Broederschap. Met maatschappelijke betrokkenheid door bijvoorbeeld goede doelen te steunen. Dat imago wordt in stand gehouden door enerzijds keiharde regels rond de zwijgplicht en afscherming en anderzijds met woordvoerders en mediastrategie. Met Youtube-kanalen, deelname aan talkshows en zelfs een complete documentaireserie. Notabene met belastinggeld gefinancierd.

De officier: “Het beeld dat No Surrender met hun mediastrategie schetst is nep. Een leugen. De werkelijke aard van No Surrender is een andere. Een cultuur van wetteloosheid en geweld. We hebben het hier over een club die de regels van ónze samenleving consequent overtreedt, waarbij het plegen van strafbare feiten niet de uitzondering is maar de norm.”

Strafrechtelijk ingrijpen is dan ook wat het OM betreft noodzakelijk. De strafbare feiten die bewezen kunnen worden hebben een enorme impact op de slachtoffers, hun omgeving en de gehele samenleving.

Bad Standings

Als voorbeeld noemen de officieren de afpersingen van ondernemers. Daarbij wordt door de Emmenaar impliciet gedreigd dat niet luisteren zware gevolgen heeft, waar hij “best drie jaar voor de gevangenis in wil gaan”. Voor drie jaar gevangenisstraf moet je wel wat meer doen dan een simpele bedreiging of een klap uitdelen. En dat gebeurt volgens het OM ook. Slachtoffers zijn enorm bang en maken zich grote zorgen om de veiligheid van hun gezinnen. Bij de slachtoffers van bad standings is angst eveneens de rode draad. Een van de slachtoffers ontvlucht met zijn gezin halsoverkop zijn woning en duikt wekenlang onder. Zijn vrouw is doodsbang. Niet zonder reden, want hun woning wordt wekenlang in de gaten gehouden. Het slachtoffer zelf is bont en blauw geslagen en nog jaren afgeperst.

Houding verdachten

De houding van de verdachten rond het geweld is beschamend. Talloze keren is te horen hoe in de memberroom wordt gelachen om het geweld, om het letsel, en gevierd wordt hoe iemand weer is afgetuigd. Op een schaamteloze wijze wordt plezier beleefd aan het leed dat zij de slachtoffers aandoen. In de strafprocedure is op geen enkel moment gebleken van enige compassie met de slachtoffers. Deze houding wordt meegenomen in het formuleren van de eis.

Verdovende middelen

Bij No Surrender draait het ook om een andere harde wereld: die van de productie en handel in verdovende middelen. Uit de bewijsmiddelen kan geconcludeerd worden dat No Surrender als dekmantel werd gebruikt voor drugshandel: het aanwezig hebben, gebruiken, produceren, verhandelen en in-/uitvoeren van zowel harddrugs als softdrugs. In de OVC fragmenten is ook daadwerkelijk te horen dat er veelvuldig drugs wordt gebruikt in de memberroom in Emmen. Dit is ook één van de redenen waarom de gemeente Emmen het clubhuis bestuurlijk heeft gesloten.

Wettig en overtuigend bewijs

De twaalf feiten op de tenlastelegging van de 56-jarige captain World kunnen wat het OM betreft wettig en overtuigend bewezen worden. Het OM is van mening dat een gevangenisstraf van twaalf jaar passend is voor deze verdachte. Ook de verwijten die het OM de 57-jarige man uit Klazienaveen maakt, kunnen volgens het OM wettig en overtuigend bewezen worden. Een gevangenisstraf van zes jaar is volgens het OM op zijn plaats.

Een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar vindt het OM passend voor de 44-jarige verdachte uit Hulst. Tot slot eiste het OM een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar voor de 52-jarige oud-generaal van No Surrender uit Bergen op Zoom.

Naast de gevangenisstraf verzoekt het OM de rechtbank de verdachten een contactverbod op te leggen met de slachtoffers voor de maximale duur van vijf jaar.

Later vandaag vindt het requisitoir plaats in de zaak van de 62-jarige ondernemer uit Sneek. Hij wordt verdacht van afpersing, pogingen tot afpersing en valsheid in geschrifte waarbij hij heel bewust de captain van chapter Emmen en andere leden van No Surrender heeft ingezet om van zijn schuld af te komen en vorderingen te incasseren.

Het OM eist 42 maanden tegen de 62-jarige ondernemer uit Sneek. Hij wordt verdacht van afpersing, pogingen tot afpersing en valsheid in geschrifte waarbij hij heel bewust de captain van chapter Emmen en andere leden van No Surrender heeft ingezet om van zijn schuld af te komen en vorderingen te incasseren.

Een van de ondernemers die is afgeperst had in 2014 een zakelijk conflict met de verdachte over de levering van menggranulaat. Omdat beiden er onderling niet uitkwamen, schakelde de verdachte de captain van No Surrender in. De officier: “Motorclubs hebben een beruchte naam en worden in verband gebracht met geweld. Als die komen voor een incasso, kan dat alleen maar ellende betekenen, ellende die de ondernemer wil voorkomen.” Er was volgens het OM maar één telefoontje nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De dreiging die daar vanuit ging was voldoende voor het slachtoffer om de vordering van 525.000 euro die hij bij de verdachte had, in te trekken.

Voor een voltooide afpersing, drie pogingen daartoe en valsheid in geschrifte vinden de officieren van justitie een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden passend voor deze verdachte.