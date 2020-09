Tot 10 jaar cel voor brandstichting De Telegraaf

Twee mannen van 27 en 29 jaar zijn veroordeeld tot 10 jaar en 4,5 jaar cel voor hun aandeel in de brandstichting bij dagblad De Telegraaf en deelname aan een criminele organisatie gericht op autocriminaliteit. Ook moeten zij De Telegraaf ruim 200.000 euro schadevergoeding betalen. Met hun daad pleegden de mannen een aanval op de persvrijheid. Vier anderen worden vrijgesproken van betrokkenheid bij de brandstichting. Eén van hen is wel schuldig aan heling van de gebruikte vluchtauto, een ander aan deelname aan de criminele organisatie. In dat onderzoek krijgen verder nog eens 4 anderen straffen opgelegd voor heling, drugsbezit of deelname aan de organisatie.

Brandstichting

Op 26 juni 2018 reed midden in de nacht een Volkswagen Caddy in op de gevel van De Telegraaf. De auto werd daarna in brand gestoken. Een deel van het pand raakte zwaar beschadigd, maar gelukkig vielen er geen gewonden. De daders vluchtten in een Audi, die later uitgebrand werd aangetroffen in Amsterdam-Noord.

Voertuigcriminaliteit

Vanuit een al langer lopend politieonderzoek naar een groep personen die zich bezighield met voertuigcriminaliteit, kwamen de twee hoofdverdachten in beeld. Zij worden niet alleen veroordeeld voor hun rol bij de brandstichting bij De Telegraaf, maar ook voor hun aandeel in de criminele organisatie. Op basis van onder meer telecomgegevens en afgeluisterde telefoongesprekken acht de rechtbank bewezen dat zij samen de Caddy hebben gestolen. De 27-jarige verdachte heeft de Audi in brand gestoken, zijn 29-jarige medeverdachte was vooraf nauw betrokken bij het regelen van de vluchtauto. Ook is vast komen te staan dat de 27-jarige leiding gaf aan de criminele organisatie. De 29-jarige was zijn vertrouweling. De organisatie richtte zich op voertuigcriminaliteit. Anders dan wat het Openbaar Ministerie stelde, bevat het dossier onvoldoende aanwijzingen dat de organisatie ook het doel had om voorbereidingen te treffen voor moorden en brandstichting.

Aanval op de persvrijheid

De Telegraaf publiceert al jaren regelmatig artikelen over de georganiseerde criminaliteit. Hoewel de precieze achtergrond van de brandstichting niet uit het dossier blijkt, ziet de rechtbank de daad wel als een tegenactie van de georganiseerde criminaliteit gericht op De Telegraaf. De actie had tot doel de krant te beïnvloeden en is daarmee een aanval op de persvrijheid. In een democratische samenleving is die persvrijheid een groot goed. De rechtbank rekent de mannen hun daden dan ook zwaar aan.

​Vier keer vrijspraak van betrokkenheid

De rechtbank spreekt de 4 anderen die verdacht werden van betrokkenheid bij de brandstichting, daarvan vrij. De contacten die ze met elkaar hadden en de gesprekken die ze voerden zijn weliswaar opvallend te noemen, maar de informatie in het dossier is te beperkt om ook juridisch te kunnen bewijzen dat zij weet hadden van de plannen om brand te stichten of dat ze er zelf betrokken bij waren. Twee van de mannen worden integraal vrijgesproken. Eén van de twee anderen krijgt 3 maanden cel voor heling van de Audi. De vierde persoon krijgt 9 maanden cel voor deelname aan de criminele organisatie in het andere onderzoek, waarin hij naast de twee hoofdverdachten, als verdachte voorkwam.

Criminele organisatie

In dat onderzoek naar de criminele organisatie legt de rechtbank aan nog eens 2 personen straffen op van 6 maanden en 2,5 jaar cel voor onder andere hun aandeel in de organisatie. Van een 28-jarige man is niet vast komen te staan dat hij deel uitmaakte van de organisatie. Hij wordt integraal vrijgesproken. De twee overige van de in totaal 11 verdachten in deze zaak worden veroordeeld tot een taakstraf en geldboete voor respectievelijk heling van een scooter en bezit van hennep.