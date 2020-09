Verdachte aangehouden in onderzoek dood Ralf Meinema

De politie heeft dinsdag in zijn woonplaats een 28-jarige man uit Klazienaveen aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema. Het lichaam van Meinema werd 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.