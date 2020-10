Voordelen van zonnepanelen op je camper of caravan

Waar de economische gevolgen van corona in de meeste landen drastisch te noemen zijn, is er in ieder geval één branche waar deze zomer een bizarre groei te zien was: de verkoop van campers en busjes, het liefst met een duurzame toepassing zoals zonnepanelen.

Het zijn vooral jongeren in Nederland die in 2020 campers en busjes kopen en huren. Hierbij hoeft het vaak niet al te luxe, maar is er wel oog voor duurzaamheid en verantwoord kamperen. Niet zo gek dus dat veel camperaars en eigenaren van caravans er tegenwoordig voor kiezen om zonnepanelen te (laten) installeren op het dak. Wat precies de voordelen van zonnepanelen op je camper of caravan zijn lees je hier.

Hoe werken zonnepanelen op een camper of caravan?

Wanneer je een zonnepaneel op het dak van je kampeermiddel laat zetten, beschik je over een plaat met zonnecellen die zonlicht opvangen en voor jou omzetten in elektriciteit. De opgewekte stroom wordt direct opgeslagen in een daarvoor bedoelde batterij. Dit gebeurt met behulp van een laadregelaar en dit gaat net zo lang door totdat de accu helemaal opgeladen is. Voor dit proces zijn diverse kwalitatieve accu’s en batterijen te koop, waarin je je eigen opgewekte stroom kunt bewaren.

De functie van de laadregelaar is dat er niet te veel energie wordt geladen en dat er geen stroom uit de accu ‘loopt’. Hierbij laadt een zonnepaneel op je dak logischerwijs sneller op op een dag met zon en ligt het rendement hoger in de zomer dan in de winter. Je maakt uiteindelijk gebruik van de energie uit de accu - zolang er zon aanwezig is blijft de accu opladen en maak je eigenlijk direct gebruikt van de kracht van zon.

Zonnepanelen op camper geven vrijheid

Het grootste voordeel van zonnepanelen op je camper is dat je volledig zelfvoorzienend kunt kamperen. Je hebt immers geen plek met stroom nodig om gebruik te maken van je elektrische koffiezetapparaat of om je smartphone even op te laden. Je beschikt immers altijd en overal over gratis duurzame stroom in je eigen accu of batterij. Dit is vooral voor kampeerders die niet op drukke campings willen kamperen ideaal. Hoewel je in Nederland niet mag wildkamperen zijn er wel andere mogelijkheden waarbij je zonder stroom in the middle of nowhere kan slapen in je camper. Zo zijn er talloze camperplekken beschikbaar in eigen land en kun je in het buitenland vaak wel slapen waar je wilt met je camper zonder dat je afhankelijk bent van een stroomaansluiting.

Zonnepanelen zijn een duurzame investering

Een ander fijn voordeel van zonnepanelen op het dak van je kampeermiddel is dat je op die manier profiteert van duurzame energie. Zonne-energie is namelijk verantwoorde energie: je put niet uit fossiele brandstoffen zoals het geval is bij grijze energie, maar uit gratis natuurlijke bronnen die nooit op kunnen gaan. Hierbij geldt: des te efficiënter je zonnepanelen zijn, des te lager de impact op het milieu is. Daarbij geldt ook dat het aanschaffen van zonnepanelen voor je camper of caravan een duurzame investering is. Je hebt de kosten van de panelen er al binnen enkele jaren uit, afhankelijk van hoe vaak en hoe lang je kampeert.

Zonnepanelen zijn eenvoudig in onderhoud

Ook prettig: zonnepanelen zijn heel gemakkelijk om te onderhouden. Omdat ze op het dak van je camper of caravan zitten, doet een regenbui al heel wat als schoonmaakbeurt. Een flinke bui zorgt er wel voor dat het vuil op je zonnepanelen wordt weggespoeld. Wil je het liefst zo lang mogelijk genieten van het zonnepaneel? Controleer in dat geval het paneel (en het dak) af en toe op vuil en stof en ga waar nodig met een doekje te werk. Wanneer er een laagje stof of een laag vuil op het paneel zit, is de kans groot dat het rendement lager ligt. Dit is voornamelijk in droge, hete zomers het geval of wanneer je naar een zonnig land in het zuiden op vakantie gaat met de camper of caravan.

Zonnepanelen zijn makkelijk aan te sluiten

Tot slot: voor het installeren van zonnepanelen op je kampeermiddel hoef je niet per se een expert in te schakelen. Dit kun je namelijk heel eenvoudig zelf doen! Dat komt omdat je op je dak van de camper of caravan niet zo ontzettend veel panelen kwijt kunt. Meestal is één zonnepaneel het maximum en die kun je prima zelf aansluiten. Voor het installeren van het zonnepanelen hoef je het dus niet te laten. Kom je er toch niet helemaal uit dan kun je altijd nog een expert of een kennis vragen om te helpen. Ook vind je via YouTube en diverse kampeerfora de nodige tips en tricks voor het installeren van een zonnepaneel op je kampeermiddel.