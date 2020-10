Onder water gevonden auto Zeeland lag er al langer dan 1 jaar

Donderdagochtend hebben duikers in het water bij de Dijkgraaf A.M. Gelukweg in het Zeeuwse Vrouwenpolder een auto aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Mogelijk inzittenden

Mogelijk bevinden zich één of meer inzittenden in het voertuig. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. 'Het is niet bekend hoe lang de auto al in het water ligt', aldus de politie.

Verschillende scenario's opengehouden

'Over de details van de auto die is aangetroffen bij Vrouwenpolder doen we voorlopig geen mededelingen. Het is nog niet bekend hoe lang het voertuig er al ligt. We houden momenteel nog verschillende scenario's open', zo meldt de politie op Twitter.

Update 18.00 uur: Auto lag er al langer dan 1 jaar

De auto die donderdagochtend in het water bij Vrouwenpolder werd aangetroffen is op de kant getakeld. 'Ons vermoeden dat hij al langer dan een jaar op deze plek lag is bevestigd. Dat konden we snel zien aan sporen. We gaan niet uit van een misdrijf of verkeersongeval', zo meldt de politie donderdagavond.

Aantal personen in auto

Over het aantal personen dat in de auto zit kunnen we nog niets zeggen. De auto wordt overgebracht naar een plaats van onderzoek. Pas als dat klaar is kunnen we (mogelijk) uitsluitsel geven over het aantal personen dat in de auto zit.