Langdurige gevangenisstraffen voor ontvoering in Beverwijk

De rechtbank Noord-Holland heeft vier verdachten, in de leeftijd van 26, 27, 28 en 43 jaar, veroordeeld voor het ontvoeren van een man in Beverwijk. Ook hebben zij zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag van deze man en het bezit van vuurwapens. De rechtbank legt ieder van hen 8 jaar gevangenisstraf op.

Het slachtoffer werd op 6 juli 2019 ’s avonds, toen hij iets uit zijn auto wilde pakken, door minstens vier mannen aangevallen. Hij werd uiteindelijk met geweld in een witte bestelbus gegooid. Daarbij is op hem geschoten. Getuigen hebben de politie gewaarschuwd, die tijdens de achtervolging van de witte bestelbus zag dat er allerlei goederen uit de bus werden gegooid. Zo werden op de route later onder meer tape, een kniptang, tie-wraps, losse patronen en hulzen, 3 vuurwapens, patroonhouders en een geluidsdemper gevonden. Tijdens de rit is het slachtoffer in de bus fors mishandeld, bedreigd en is nogmaals geschoten. Hij heeft moeten vechten voor zijn leven. Uiteindelijk is hij ontsnapt door zich uit de bestelbus te laten vallen. Vervolgens is hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer heeft een schampschot en blijvend letsel opgelopen. Uit onderzoek is gebleken dat er op een aantal goederen in de bestelbus bloed van het slachtoffer is aangetroffen. Ook werd in de bus een schotinslag waargenomen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank constateert dat de versie van het slachtoffer over wat er is gebeurd, door de diverse getuigen, de waarnemingen van de politie en het forensisch onderzoek wordt bevestigd. De rechtbank verwerpt daarom de lezing van een van de vier verdachten dat er sprake zou zijn van noodweer. Evenmin is aannemelijk geworden dat de gewelddadige confrontatie van het slachtoffer is uit gegaan.

De rechtbank gaat uit van een gezamenlijke actie van de vier mannen, onder wie de 43-jarige bestuurder. Deze heeft de bestelbus al eerder geparkeerd en samen met de anderen het slachtoffer opgewacht. Vervolgens is er tijdens de rit in de bus door de andere drie grof geweld op het slachtoffer uitgeoefend.

Gelet op de ernstige inbreuk op een fundamenteel recht van een mens om in vrijheid te gaan en te staan waar hij wil, het toegepaste grove geweld waarbij het slachtoffer ook is beschoten, en de buitensporige mishandelingen voorafgaand en tijdens de ontvoering, is een langdurige gevangenisstraf passend. Ook al heeft de vrijheidsberoving niet lang geduurd en heeft het slachtoffer kunnen ontsnappen, het blijft een ontvoering. De opgelegde straf van 8 jaar komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding

De vier verdachten moeten het slachtoffer 5.000,- euro immateriële schadevergoeding betalen. De materiele schade kan het slachtoffer eventueel bij de civiele rechter claimen.