Opvanghuis voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland klaar voor gebruik

Het eerste Grieks-Nederlandse opvanghuis voor minderjarige, alleenstaande vreemdelingen op het Griekse vaste land is sinds eind september klaar voor gebruik. De Griekse autoriteiten hebben 16 minderjarige meisjes en tienermoeders geselecteerd voor opvang in het pand. Na de standaard gezondheidscontroles, verwachten de Grieken dat de meisjes uiterlijk 9 oktober hun intrek zullen nemen in het opvanghuis. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) kreeg donderdag een digitale rondleiding door het pand, dat gereed is voor de opvang.

De opvanglocatie, onderdeel van een driejarig Grieks-Nederlands programma om de opvang en voogdij van minderjarige alleenstaande vreemdelingen op het Griekse vasteland te verbeteren, is het eerste van drie opvanghuizen. Het is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de Griekse en Nederlandse autoriteiten, en de organisaties Movement on The Ground en the HOME Project. Broekers-Knol heeft het project bekostigd.

Samenwerking

‘Dit opvanghuis is een zichtbaar resultaat van de goede samenwerking tussen Nederland en Griekenland. Ik vertrouw erop dat veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen hier de komende drie jaar een veilig thuis zullen vinden.’ zei Broekers-Knol bij de opening.

Ook de Griekse minister van Asiel, Giorgos Koumoutsakos, en de Griekse Speciaal Gezant voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, Eirini Agipidaki, verwelkomen de opening van het opvanghuis, zo werd besproken in een digitaal overleg met Broekers-Knol. Het Grieks-Nederlandse programma past volgens hen goed in de voortdurende Griekse inspanningen om alleenstaande minderjarige vluchtelingen goed op te vangen op het vaste land.

Alleenstaande minderjarigen

Na de branden op Lesbos en de verwoesting van kamp Moria hebben de Griekse autoriteiten meteen alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen overgebracht van het eiland naar het vaste land. Zij worden nu opgevangen in tijdelijke accomodatie, met de hulp van de Europese Commissie en het IOM. Daarbij hebben de Grieken besloten ook alle alleenstaande, minderjarige vreemdelingen van de andere eilanden over te brengen. Daarvan is het merendeel inmiddels aangekomen op het vaste land.

Opvanghuis

Tijdens hun verblijf in het opvanghuis krijgen de minderjarige meisjes elk een individueel ontwikkelplan, bestaande uit psycho-sociale ondersteuning, educatie, gezondheidszorg, sport, juridische hulp en andere activiteiten voor hun welzijn en ontwikkeling. Er zijn afspraken gemaakt met een lokale school, waardoor de meisjes zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen.

Movement on the Ground zal zorgen voor het operationele reilen en zeilen van de opvanglocatie en voor een programma voor de minderjarigen om nieuwe vaardigheden te leren voor hun toekomst. The HOME Project is verantwoordelijk voor het welzijn en de Veiligheid van de opgevangen kinderen in de opvanglocatie. De opvanghuizen zijn kleinschalig om deze een zo huiselijk mogelijke sfeer te geven.

De twee andere opvanghuizen zullen worden ingericht voor alleenstaande minderjarige jongens en openen zo snel mogelijk de deuren. Ook deze locaties zullen plek bieden aan elk 16 kinderen, waardoor in totaal 48 alleenstaande minderjarigen tegelijk kunnen worden opgevangen. Deze 48 plekken blijven tenminste drie jaar beschikbaar, waardoor gedurende het project enkele honderden kinderen geholpen kunnen worden.