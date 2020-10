Malafide ketelbouwer en zijn netwerk blijven langer vast

De rechter-commissaris in Breda heeft vandaag besloten dat de Tilburgse ketelbouwer en diens netwerk van afnemers en leverancier nog minstens 14 dagen vast blijven zitten. De zes werden dinsdag aangehouden tijdens een grootschalige landelijke actie waarbij honderden agenten en specialisten werden ingezet. Tijdens de actie werd een zevende verdachte op heterdaad aangehouden in een bedrijfspand. Diens voorlopige hechtenis is geschorst.

Zonder ketels geen drugs. Onder deze noemer hielden politie en justitie dinsdag vijf Tilburgers en een Bosschenaar aan. Het drugsnetwerk bestond uit ketelbouwers, pillenleverancier, opdrachtgevers en een persoon die zijn loods ter beschikking heeft gesteld.

Op 17 locaties in heel Nederland werden dinsdag doorzoekingen gehouden, met het zwaartepunt in Tilburg (12 maal). Het resultaat van de actie was aanzienlijk: wapens, drugs en tienduizenden euro’s contant geld. De verdenking tegen het zevental is het leveren van ketels en het produceren van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs (voorbereidingshandelingen) en verboden wapenbezit. Het vermoeden is dat zij ketels leverden die zijn aangetroffen in drugslabs dan wel opslagplaatsen in onder andere Weert, Urmond, Bemelen, Vorstenbosch en Zundert. Daarnaast worden enkelen verdacht van betrokkenheid bij een poging tot export van een grote partij XTC-pillen naar Afrika.

Naast de zeven arrestaties legden politie en OM beslag op een woning, bankrekeningen en metaalbewerkingsapparatuur. Bij het onderzoek in de werkplaats van de ketelbouwer troffen de specialisten van politie (LFO) apparatuur aan die gebruikt kan worden voor de productie van drugsketels. Het was voor het eerst in Nederland dat er zo gericht is ingegrepen op een malafide ketelbouwer en zijn netwerk. Drugsketels zijn essentieel bij de productie van synthetische drugs zoals onder andere XTC, crystal meth en in cocaïnewasserijen. Met deze actie willen politie en OM aan de voorkant van de drugsproblematiek komen en de productie van drugs voorkomen.