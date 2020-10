Politie maakte einde aan trouwfeest om coronaregels

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond half tien een melding binnen kwam van geluidsoverlast in het pand aan de Zevenheuvelenweg. Agenten troffen hier meer dat dertig personen aanwezig en maakte een einde aan het feest. ‘De agenten zagen door een open deur dat de coronamaatregelen binnen grof werden overschreden’, aldus de woordvoerder. Er werden geen boetes uitgedeeld aan de gasten.

De eigenaresse van het zalencentrum heeft tegenover de regionale omroep een andere lezing over het feest. Volgens haar waren de vrouwen in een zal ondergebracht en de mannen in een andere. Over het exacte aantal bezoekers gaat de gastvrouw niet in. Of haar bestuurlijke maatregen boven het hoofd hangen, zal later blijken als de gemeente er zich over gebogen heeft.