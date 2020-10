Politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij autobedrijf

De hulpdiensten kregen in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober rond 00.30 uur een melding over een brand op de Coevorderweg in De Krim. Het bleek te gaan om een autobedrijf waar meerdere auto’s in brand stonden. Op dit moment gaat de politie uit van brandstichting.