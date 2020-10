Appwet door Eerste Kamer aangenomen, CoronaMelder zaterdag landelijk actief

App CoronaMelder

De wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app. Ook staat er een antimisbruikbepaling in de wet om te waarborgen dat gebruik van de app altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt. Nu na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet zal CoronaMelder zaterdag 10 oktober landelijk worden geïntroduceerd. Op die dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen.

'Belangrijke rol voor app'

Minister Hugo de Jonge: 'Mooi dat het gebruik van CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd. We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken. De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten.'

Gebruik app vrijwillig

De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. De app beschermt de privacy doordat er geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker wordt opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras.

App waarschuwt mensen voor besmetting

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Veel mensen kunnen zich moeilijk herinneren met wie ze bijvoorbeeld allemaal in hetzelfde restaurant hebben gezeten. De app herinnert die contacten wel en waarschuwt daardoor meer mensen. Door op deze manier meer mensen sneller te berichten dat ze risico kunnen lopen, kunnen zij maatregelen nemen en voorkomen dat het virus onbewust op anderen wordt overgedragen.

App getest

De app is de afgelopen weken in 5 regio’s getest. Alleen in deze regio’s kun je via de app anderen waarschuwen als je corona blijkt te hebben. Vanaf aanstaande zaterdag kan dat overal in Nederland. De app CoronaMelder is sinds de start van de praktijktest ruim 1,3 miljoen keer gedownload.