Duitse automobilist rijdt in Drentse Norg tegen boom

Duitsland

Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij een auto hard tegen een boom was gereden. Het betrof een inwoner uit Duitsland uit de plaats Leer. Het slachtoffer was een oudere man volgens onbevestigde berichten en hij zou alleen in de auto hebben gezeten.

Ziekenhuis

De gewonde man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De Donderseweg was in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook het traumateam was aanwezig vanuit Eelde om medische assistentie te verlenen aan het slachtoffer.