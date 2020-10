Nieuwe COVID-19 besmettingen, meer dan helft nertsenbedrijven besmet

Bij een nertsenbedrijf in Veulen en een bedrijf in Evertsoord zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdagavond bekendgemaakt.

Totaal 14.800 moderdieren

Het bedrijf in Veulen heeft ongeveer 5.800 moederdieren, het bedrijf in Evertsoord 9.000. Beide bedrijven zijn aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij nertsen. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.

Meer dan de helft

In totaal zijn nu 64 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Dat is inmiddels al meer dan de helft van het totaal aantal van 110 nertsenbedrijven in Nederland.

Aantal nertsen afgenomen

Gestage daling sinds 2000

Volgens de laatste cijfers van het CBS is het aantal nertsenfokkerijen sinds het begin van de eeuw gestaag gedaald van 190 (2000) tot 110 (2020). In 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij aangenomen. Per 2024 is de nertsenfokkerij in Nederland niet meer toegestaan.

Ruimingen

Nertsenfokkers hielden op 1 april 2020 ruim 700 duizend moederdieren. Dit zijn er bijna 100 duizend (12,1 procent) minder dan het jaar daarvoor. De ruimingen van nertsenbedrijven in verband met corona vonden na de peildatum van 1 april plaats.