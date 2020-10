Verdachte aangehouden voor overval met vuurwapen in Almere

De politie heeft een 31-jarige man aangehouden voor een gewelddadige overval op de Splijtbakweg in Almere. Daar werden twee mannen woensdag 23 september onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te geven. De overvaller loste meerdere schoten, waardoor één man gewond raakte. Tips van getuigen, camerabeelden en aandacht in het opsporingsprogramma Bureau Flevoland hebben geleid tot de aanhouding van de verdachte uit Almere.

Twee mannen in een bedrijfswagen wilden 23 september rond 17:00 uur geld wegbrengen naar de bank. Ineens sprong er een man met een vuurwapen tevoorschijn. Hij greep het geldkistje en rende weg. Eén van de slachtoffers ging achter hem aan en werd toen meerdere keren beschoten. Een medewerker van een ander bedrijf probeerde te helpen en werd ook beschoten, maar werd niet geraakt.

Vluchtauto teruggevonden

De verdachte probeerde met een fiets weg te komen, maar liet deze en het kistje met geld toch achter in zijn vlucht. Even later bedreigde hij een man in een bedrijfswagen en wist hij er met dit voertuig alsnog vandoor te gaan. De bedrijfswagen werd later in Almere-Buiten teruggevonden.

Door de aanhouding van de Almeerder is de zaak nog niet rond. De recherche is nog volop bezig met het onderzoek.