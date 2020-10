Chauffeur GVB mishandeld

De politie onderzoekt de mishandeling van een 67-jarige buschauffeur op dinsdag 6 oktober 2020 op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam en komt daarbij graag in contact met getuigen. De buschauffeur liep bij de mishandeling diverse verwondingen op.

Even na 14.30 uur stapt ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat een man buslijn 21 in die vanuit Amsterdam Nieuw-West richting Centraal Station rijdt. Omdat de chauffeur hem weigert vanwege het niet dragen van een mondkapje ontstaat een woordenwisseling. Dat loopt dusdanig uit de hand dat de buschauffeur meerdere keren door de passagier wordt gebeten, geschopt en geslagen, ook als hij op de grond ligt. De verdachte gaat er na de mishandeling lopend vandoor in de richting van de Aalbersestraat. De buschauffeur wordt met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling van zijn letsel.