Medewerkers cellencomplex Hooghoudt in Groningen besmet met corona

Quarantaine

'Inmiddels zijn vier medewerkers positief getest op het coronavirus en een aantal medewerkers is nog in afwachting van de testuitslag. Tevens zitten tot nu toe ruim veertig medewerkers die werkzaam zijn bij het Team Arrestantentaken in quarantaine', aldus de politie.

Arrestanten overgebracht naar andere cellencomplexen

Het bron- en contactonderzoek is opgestart voor de besmette medewerkers door de GGD Groningen in afstemming met de bedrijfsarts van de politie Noord-Nederland. Aanwezige arrestanten zijn woensdagavond 7 oktober overgebracht naar andere cellencomplexen. De politie volgt voor medewerkers en arrestanten de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Het cellencomplex Hooghoudt in Groningen blijft tot nader order gesloten.

Beschermende middelen

Zoals gebruikelijk geeft de politie prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van arrestanten, medewerkers en partners in cellencomplexen. In de cellencomplexen werken de medewerkers daarom met de voorgeschreven beschermende middelen. Contact in een cellencomplex is kortdurend en op afstand.