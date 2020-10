Man rijdt met 110 km/h door centrum Den Haag en rijdt 4 personen aan

Zaterdagmiddag heeft de politie een 35-jarige man aangehouden zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man reed met 110 km/h door het centrum van Den Haag en raakte in zijn dollemansrit vier personen. Dit meldt de politie zaterdag.

Met 110 km/h langs snelheidscontrole

Rond 11.50 uur waren agenten een reguliere snelheidscontrole aan het uitvoeren in de wijk Zeeheldenkwartier. Hierbij passeerde een auto de agenten met zeer hoge snelheid. De laser gaf aan dat de man met 110 kilometer binnen de bebouwde kom reed. Nog voordat de agenten hem een stopteken konden geven, was de man er al met hoge snelheid vandoor.

Politiebiker geschampt

Bij zijn vlucht schampte hij een politiebiker op de Kortenaerkade en reed hard door in de richting van de Zoutmanstraat. Hierbij raakte hij een fietser die met de schrik vrij wist te komen. Vervolgens reed de man met hoge snelheid via de Vondelstraat in de richting van de Torenstraat.

Twee fietser gewond

Toen hij daarna door de Jan Hendrikstraat reed, haalde hij een stilstaande politiebus in, daarbij reed de man twee fietsers aan. Ook na deze aanrijding reed de verdachte gewoon door. De twee slachtoffers zijn behandeld door het ambulancepersoneel en met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding bestuurder

De dollemansrit eindigde uiteindelijk in de Boekhorststraat. Hier liet de bestuurder het voertuig achter en vluchtte te voet weg. Agenten hebben rennend de achtervolging ingezet. Na een korte zoektocht konden zij een verdachte aanhouden op de Bierkade. De politie doet verder onderzoek.