Jongen (18) zwaargewond bij schietincident Schiedam, verdachte (21) aangehouden

Zaterdagmiddag, net voor 13.30 uur raakte een 18-jarige Schiedammer ernstig gewond nadat hij aan de P.J. Troelstralaan was neergeschoten. 'Na de eerste hulp ter plaatse is hij in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zaterdag.

Verdachte (21) aangehouden

Een paar uur na het schietincident is een 21-jarige verdachte aangehouden. Hij heeft zichzelf gemeld bij het politiebureau en wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Een 22-jarige Schiedammer werd kort na het schietincident aangehouden, zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Het onderzoek wordt nog altijd voortgezet en alle informatie en eventuele beelden blijven welkom.

Opstootje

Na de melding van het schietincident waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Terwijl zij zich over het slachtoffer ontfermden en probeerden de plek van het incident af te zetten om sporen te beschermen, zorgden geëmotioneerde omstanders voor een opstootje. Dat was gelukkig snel gesust.

Slachtoffer niet aanspreekbaar

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hij was niet aanspreekbaar. Agenten en rechercheurs zijn direct in gesprek gegaan met getuigen, omstanders en andere mogelijke betrokkenen, onderzoeken camerabeelden en verrichten sporenonderzoek.

Twee aanhoudingen

