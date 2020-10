Jongen maakt val van 10 meter op weg naar illegaal feest in Limburgse grot

In de nacht van zaterdag op zondag is een jonge man gewond geraakt nadat hij een grote val had gemaakt in een grot in het Limburgse Berg en Terblijt toen hij een illegaal feest wilde bezoeken. 'De man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie zondag.