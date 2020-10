Magister voert forse prijsstijging door

Een groot deel van de scholen die het leerlingvolgsysteem Magister gebruiken, zijn al weken in onderhandeling over de prijs die de ontwerper van de software wil doorvoeren. Volgens Trouw wil men een prijsstijging van 30 procent doorvoerden.

Rond de tachtig procent van de scholen in Nederland gebruiken het systeem voor leerling administratie en de elektronische leeromgeving. Net voor de zomervakantie kregen de scholen een brief met hier een prijsverhoging van 17,49 per leerling, naar 22,49.

Meerdere scholen hebben hun krachten gebundeld om een lagere prijs te bedingen bij de marktleider van de onderwijssoftware. Overstappen naar een ander systeem is voor veel scholen te duur en een te grote operatie.

Wout Zilverberg van het Aletta Jacobs College in Hoogezand laat aan de krant weten dat een prijsstijging van vijf euro ‘enorm’ is. ‘Ik heb een school met ruim 1400 leerlingen, tel maar uit’, aldus Zilverberg.

De Iddink group, de eigenaar van Magister, wil niet reageren zolang de onderhandelingen lopen.