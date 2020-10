Politie onderzoekt schietpartij in Zwolle

De politie is een onderzoek gestart nadat een man op woensdag 15 oktober verklaarde te zijn beschoten op de Oldeneelallee in Zwolle. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien wat kan helpen bij het onderzoek.

Het slachtoffer verklaarde dat hij rond 17.30 uur samen met een andere man op de Democratenlaan ter hoogte van het winkelcentrum uit een zogenaamde limo taxi is gestapt. Vervolgens liepen zij naar de Oldeneelallee. Een kleine zwarte auto reed naar hen toe op de Oldeneelallee en de twee inzittenden stapten uit. Vervolgens ontstond er een conflict tussen het slachtoffer en de drie anderen. Toen het slachtoffer wegrende zou op hem zijn geschoten. Na de melding waren agenten snel ter plaatse. Ondanks een zoektocht in de omgeving werden de betrokkenen niet meer aangetroffen.

De politie neemt dit incident serieus en is een onderzoek gestart. Gisteravond werd ter plaatse al sporenonderzoek gedaan en werd een aantal getuigen gehoord. Er is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie er bij betrokken waren. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.

Signalement

Van de drie betrokkenen is een signalement bekend.

Betrokkene 1

Dit is een licht getinte man van ongeveer 17/18 jaar. Hij heeft kort opgeschoren haar, Bovenop kort en plat naar voren. Hij is ongeveer 1.87m lang en heeft een dun postuur.

Hij droeg een zwarte jas en een zwarte Adidas trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant. Ook droeg hij een zwart vest wat bij de trainingsbroek hoort.

Betrokkene 2

Dit is een lange blanke man van ongeveer 18/20 jaar. De man heeft een dun postuur. Wat hij droeg is niet bekend.

Betrokkene 3

Dit is een licht getinte man van 18/20 jaar. Hij heeft een dun postuur en is ongeveer 1.80m lang. Hij heeft kort zwart haar. Wat hij droeg is niet bekend.