Middelvinger komt bestuurder onder invloed duur te staan

De politie heeft woensdag 14 oktober op de A4 bij Vlaardingen het rijbewijs ingevorderd van een 25-jarige vrouw uit Rotterdam. De vrouw reed lange tijd met veel te hoge snelheid over de A4 en weigerde, ook na tekens van de politie, te stoppen. Ze bleek ook nog onder invloed van drugs te zijn.

Op de A4 bij Leiderdorp zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een auto richting het zuiden rijden met een snelheid van ongeveer 140 km/uur terwijl de maximum snelheid daar 100 km/uur bedraagt. De agenten gaven haar middels het politietransparant een volgteken maar hier gaf ze geen gevolg aan. Ook het gebruik van de blauwe zwaailichten maakten geen indruk op haar. Sterker nog: ze stak haar middelvinger op naar de agenten en vervolgde haar weg met te hoge snelheid en steeds van rijstrook wisselend.

Drugstest

Andere politievoertuigen werden ter assistentie gevraagd en samen lukte het hen ter hoogte van de afrit Vlaardingen de auto in te sluiten en te stoppen. Omdat de agenten vermoedden dat de bestuursters onder invloed van verdovende middelen was werd een test afgenomen. De drugstest gaf het gebruik van THC aan. De bestuurster erkende ook wiet en ketamine gebruikt te hebben.

Geschiktheid

Naast een proces-verbaal voor het rijden onder invloed wordt de vrouw bekeurd voor het te hard rijden en het niet volgen van de aanwijzingen van de politie. Daarnaast is haar rijbewijs ingevorderd omdat de politie het vermoeden heeft dat ze niet langer beschikt over de rijvaardigheid of de geestelijke geschiktheid voor het besturen van en auto. Het rijbewijs wordt opgestuurd naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).