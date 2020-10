Gewapende overval op medewerkster

Een man van ongeveer 25 jaar kwam het bedrijf binnen en bedreigde de medewerkster met een stok. Er ontstond een schermutseling waarbij de vrouw licht gewond raakte. De overvaller wist te vluchten met een gsm. Hij zou zijn weggereden in een zwarte kleine auto. De man had een tenger figuur en droeg een zwarte muts. De politie heeft een Burgernet bericht verspreid en stelt een onderzoek in op de locatie.