Vrijspraak in zeilbootzaak Colombia

Een 65-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeilboot voor de kust van Cartagena (Colombia) in 2015. Volgens de man werden hij en zijn vrouw overvallen en hebben de overvallers haar gedood, terwijl hij werd vastgehouden in de wc. De rechtbank vindt dat dit scenario voldoende aannemelijk is geworden en heeft daardoor niet de overtuiging gekregen dat de man degene is geweest die het slachtoffer om het leven heeft gebracht.

Zeilboot

Het echtpaar was sinds 2012 op wereldreis met hun zeilboot ‘Lazy Duck’. De boot lag op 19 september 2015 voor anker in de buurt van Isla Granda, een van de Rosario-eilanden in Colombia. Uit onderzoek blijkt dat de 54-jarige vrouw op die avond door verwurging om het leven is gebracht, volgens de verdachte door toedoen van overvallers. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het scenario van de man niet aannemelijk en eiste een celstraf van 8 jaar voor doodslag. Volgens het OM kan het zijn dat de man de overval zelf in scene heeft gezet en is er geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van piraten. Ook zijn er volgens het OM meerdere zogenoemde ‘verwonderpunten’ die doen twijfelen aan de verklaring van de man, met name over de wijze waarop de overval is uitgevoerd, zoals het achterblijven van kostbare spullen op de boot en het feit dat de man bleef leven en de vrouw niet. Daarnaast wijst het OM erop dat pas na een uur de hulpdiensten werden ingeschakeld en dat sporen van de overvallers ontbraken.

Alternatief scenario

De man heeft vanaf het eerste moment steeds dezelfde verklaringen afgelegd over hoe de overval is verlopen, zijn vrouw is gedood en de manier waarop hij werd vastgehouden. De rechtbank vindt dat er aanwijzingen zijn in het dossier die zijn verklaring over de overval ondersteunen, bijvoorbeeld de aangetroffen bloedsporen op de boot en het letsel dat bij hem is vastgesteld. Ook zijn er spullen verdwenen van de boot, zoals camera’s en de handtas van de vrouw. Daartegenover staat dat de ‘verwonderpunten’ van de officier van justitie vooral zijn gebaseerd op de gedachte hoe de overvallers logischerwijs te werk hadden moeten gaan. In dat kader merkt de rechtbank op dat een overval niet altijd zorgvuldig is gepland en niet altijd loopt zoals de overvallers van te voren hadden voorzien.

Sporen

Over de sporen op de zeilboot concludeert de Nederlandse forensisch coördinator dat die niet altijd op de juiste wijze veilig zijn gesteld. Daarnaast zijn er omstandigheden, zoals het tropische klimaat in Colombia, die maken dat het niet aantreffen van sporen van overvallers niet betekent dat er geen overvallers op de boot zijn geweest.

Niet duidelijk

Dat de verdachte pas na een uur hulp inriep, staat ook niet vast. Het is niet duidelijk hoe laat de overval precies plaatsvond, hoe lang de verdachte er over heeft gedaan om zichzelf te bevrijden en hoe lang hij heeft geprobeerd zijn vrouw te reanimeren. Voor de kostbare spullen die nog aanwezig waren op de boot geldt dat het maar de vraag is of die zichtbaar waren voor de overvallers. Tot slot overweegt de rechtbank dat uit verschillende verklaringen unaniem naar voren komt dat de verdachte en zijn vrouw een liefdevolle en harmonieuze relatie hadden. Zij waren al 33 jaar getrouwd en samen een lange wereldreis aan het maken.

Dit alles maakt dat de rechtbank er niet van overtuigd is dat de man zijn vrouw heeft gedood en zij spreekt hem dan ook vrij.