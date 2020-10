Bijna 650.000 euro in 2 auto’s en hennepkwekerij gevonden

Afgelopen dinsdag heeft de politie in twee auto’s contante geldbedragen met een totale waarde van bijna 650.000 euro in beslag genomen. 'Daarbij zijn een 24-jarige man en twee mannen van 21 jaar, allen uit Doetinchem, aangehouden. Zij worden van witwassen verdacht. Het grootste gedeelte van het geld, een half miljoen euro, troffen de agenten aan in een verborgen ruimte van een auto', zo meldt de politie vrijdag.

Te hard gereden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen dinsdag omstreeks 14.15 uur op de A50 ter hoogte van Heelsum een auto rijden die meer dan 30 km/uur sneller reed dan de op dat moment toegestane maximum snelheid van 100 km/uur. De betreffende auto werd aan de kant gezet en de bestuurder kreeg een bekeuring voor de snelheidsovertreding.

Verborgen ruimte in auto

Bij de verdere controle van de auto zagen de agenten aanwijzingen voor de aanwezigheid van een verborgen ruimte in de auto. Na enig speurwerk werd hun vermoeden bevestigd. Ze konden de ruimte openen en troffen daar enkele ‘big shoppers’ aan, die gevuld waren met bundels eurobiljetten. Later bleek het in totaal 500.000 euro te zijn. De bestuurder, een 24-jarige man uit Doetinchem, werd direct aangehouden als verdachte van witwassen. De auto in het geld werd in beslag genomen.

Noorse kronen

Naar aanleiding van deze aanhouding gingen medewerkers van de regionale eenheid Oost-Nederland naar de woning van de verdachte aan de Colijnlaan in Doetinchem. Toen zij daar aankwamen zagen ze nog net dat een man met meerdere tassen de woning verliet en in een gereedstaande auto wegreed. Deze auto werd omstreeks 19.00 uur even verderop gestopt en nader onderzocht.

145.000 euro cash

In de kofferbak stonden de eerder waargenomen tassen met daarin onder andere 625.000 Noorse kronen en 95.000 Zwitserse Franken. Dat is omgerekend ongeveer 145.000 euro. In de andere tassen werden vooral dure goederen aangetroffen. De inzittenden, twee mannen van 21 jaar oud uit Doetinchem, werden aangehouden als verdachten van witwassen. De auto, het geld en de andere goederen werden in beslag genomen.

Pand doorzocht en hennepkwekerij gevonden

Gezamenlijk hebben agenten van de eenheid Oost-Nederland en de Landelijke Eenheid daarna het pand aan de Colijnstraat doorzocht. Daarbij is in de schuur bij de woning een complete, niet in werking zijnde, hennepkwekerij aangetroffen. Alles is in beslag genomen en wordt geruimd.

Boetes

De mannen van 21 jaar hebben vrijdag elk een geldboete van 7.500 euro geaccepteerd. De 24-jarige verdachte betaalt een boete van 50.000 euro. De verdachten hebben afstand gedaan van de in beslag genomen contante geldbedragen, auto’s en andere goederen.