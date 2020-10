Dronken man bespuugt agent

De man werd op zaterdag 17 oktober rond 0.30 uur door agenten aan de kant gezet omdat hij met zijn auto over de weg slingerde. Een eerste indicatieve test wees uit dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol was. Daarop werd hij door de dienders aangehouden. De man weigerde echter uit zijn auto te komen en na meerdere keren vorderen werd de man door de agenten uit de auto gehaald. Omdat de man zich daarbij verzette hebben de dienders daarbij geweld moeten gebruiken.

Spugen

In de politieauto begon de man de blazen en te spugen richting een van de agenten. Daarbij riep de man dat hij COVID-19 had. Ook bij aankomst op het politiebureau bleef de man zich verzetten totdat hij in een cel werd gezet. Een ademtest op het bureau wees uit dat de man te veel gedronken had.

Aangifte

De agent die door de man bespuugd gaat aangifte van zware mishandeling tegen de verdachte doen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.