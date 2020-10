Dode bij ongeval op A35

Bij een eenzijdig ongeval op de A35 in Borne is zondagmorgen een persoon om het leven gekomen.

Hulpdiensten rukte massaal uit om de 33-jarige man uit Almelo eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De politie doet onderzoek naar de toeracht van het ongeval.