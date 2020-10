Luchtkwaliteit licht verbeterd in 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten (zogeheten GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten) blijkt dat de lucht boven ons land in 2019 lagere concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) bevatte dan in 2018. Ook maakte het RIVM prognose kaarten voor de luchtverontreiniging in 2020, 2025 en 2030.

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie kan leiden tot een afname van de biodiversiteit. Overheden gebruiken de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten voor hun beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. De nieuwe kaarten worden ook gebruikt in het beleidsinstrumentarium voor stikstof AERIUS [link naar nieuwsbericht]. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu combineert voor de GCN/GDN-kaarten metingen en modelberekeningen om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen.

In de prognoses voor 2020 is geen rekening gehouden met de eventuele effecten van de COVID-19-pandemie (zoals de opkomst van thuiswerken). In de prognoses voor 2025 en 2030 is ook nog geen rekening gehouden met aanvullend stikstofbeleid. Op het moment van onderzoek was daarover onvoldoende bekend.

Daling in cijfers

Concentraties van luchtverontreiniging en de depositie van stikstof waren in 2019 lager dan in 2018. Die vergelijking wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden.

Die weersinvloed kan leiden tot verschillen van 10 tot 20%. Daarom is het belangrijk om naar de langjarige trend te kijken. De prognose is zowel voor luchtkwaliteit als stikstofdepositie (licht) dalend.