Vrouw (45) zwaar mishandeld, politie houdt man (55) na achtervolging aan

Afgelopen vrijdagmiddag is in Houten een 45-jarige vrouw ernstig gewond geraakt toen zij door een 55-jarige man zwaar werd mishandeld. Dit meldt de politie maandag.

Slagwapen

De vrouw fietste vrijdagmiddag rond 14.30 uur op het fietspad in de buurt van winkelcentrum Castellum op het Krommeslootpad, bij de kruising met het Hofstadpad.

'Plotseling verscheen er een man die haar aanviel met een slagwapen. Daarbij raakte de 45-jarige vrouw uit Houten ernstig gewond', aldus de politie. Een traumahelikopter landde ter plaatse. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Achtervolging

De verdachte ging er in een auto vandoor. Door de hulp van oplettende omstanders kreeg de politie een kenteken, waardoor de 55-jarige man uit Bilthoven na een achtervolging kon worden aangehouden. De politie is op zoek naar extra getuigen van de zware mishandeling in Houten. Er is dus een verdachte aangehouden, maar meer informatie over wat er zich precies heeft afgespeeld is welkom.