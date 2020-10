Onderzoek aangetroffen granaat en patronen Baliëndijk Breda

De politie hield samen met de Explosieven Opruimingsdienst dinsdagnacht 20 oktober een onderzoek naar een handgranaat en verschillende patronen aan de Baliëndijk in Breda.

De politie ontving dinsdag 20 oktober rond 01:15 uur een melding dat er mogelijk een handgranaat en meerdere patronen waren gevonden aan de Baliëndijk in Breda. Agenten treffen inderdaad ter plaatse een granaat en verschillende patronen aan. Hierop wordt direct de Explosieven Opruimingsdienst gebeld en de omgeving afgezet. Na onderzoek door zowel de politie als Explosieven Opruimingsdienst is de handgranaat onschadelijk gemaakt. Tijdens dit onderzoek konden buurtbewoners in hun eigen woning blijven.