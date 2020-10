Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen

In het Utrechtse Kockengen is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag.

H5N8

'Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep HPAI van het serotype H5N8. Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd deze bevinding te beoordelen', aldus het ministerie.

Risico's in kaart brengen

De deskundigen zullen woensdag in kaart brengen wat het risico is voor een pluimveebedrijf om besmet te raken met hoogpathogene vogelgriep. Minister Schouten zal daarna bepalen of – en zo ja, welke – vervolgstappen nodig zijn.