Proef met wapenstok voor boa's

Volgens Het Parool reageert minister Grapperhaus op de oproep van de vakbonden BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond. ‘De wens van boa’s is mij bekend, mede daarom treden we binnenkort in overleg met politie, Openbaar Ministerie en burgemeesters en kijken we of de pilot kan beginnen op 1 januari. Ik wil echt vaart maken met het uitvoeren van de afspraken’, aldus Grapperhaus.

Er hebben zich 22 gemeenten ingeschreven voor de pilot met de wapenstok. Hiervan zijn elf geselecteerd om aan de proef deel te nemen.