Veroordeling voor poging doodslag en bedreiging politieambtenaren

Melding van huiselijk geweld

Beide politieambtenaren waren afgekomen op de melding van huiselijk geweld. Toen de agenten ter plaatse kwamen zagen zij een man in de woning op een bank liggen, waarvan het leek alsof deze zelfmoord wilde plegen. Nadat één van de agenten hem gepepperd had om hem hiervan te weerhouden, kwam hij razendsnel overeind en viel de ene agent met een mes aan. Deze werd na een worsteling in zijn schouderblad gestoken, terwijl de andere agent met een mes werd bedreigd, waarop deze zich genoodzaakt zag verdachte in zijn been te schieten.

Behandeling voor persoonlijkheidsstoornis en vordering schadevergoeding

Bij verdachte is sprake van een persoonlijkheidsstoornis met narcistische, borderline en antisociale trekken. De rechtbank acht het gewenst dat verdachte hiervoor zo spoedig mogelijk wordt behandeld.

Tevens wordt de vordering tot schadevergoeding van de politieambtenaar ad € 3.500,-- toegewezen.