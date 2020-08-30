Defensie vanwege 'landsbelang' in beroep tegen uitspraak vernietiging natuurvergunning vliegbasis

Defensie heeft bij de Raad van State hoger beroep ingediend tegen de uitspraak van de rechter om de natuurvergunning voor Vliegbasis Leeuwarden te vernietigen. Dit meldt het ministerie van Defensie.

Aanvraag natuurvergunning hervat

Naast het hoger beroep wordt met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ook de aanvraag voor de natuurvergunning hervat.

'Landsbelang'

'Het is van landsbelang dat Defensie vanaf de vliegbasis de activiteiten kan blijven verrichten die noodzakelijk zijn om Nederland en zijn bondgenoten veilig te houden. Dit gezien de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld', aldus het ministerie.

F-35-gevechtsvliegtuigen

Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ze trainen in het aanvallen van gronddoelen en dragen bij aan luchtverdediging. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied op de Vliehors Range op Vlieland.