Sterfte neemt toe in week 42

In week 42 (12 tot en met 18 oktober 2020) overleden naar schatting meer dan 3 200 mensen. Dit is ruim 200 meer dan een week eerder, toen er 2 996 mensen overleden. De sterfte in week 42 is daarmee bijna 400 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Vooral meer ouderen overleden

In week 42 stierven naar schatting meer dan 1 800 mensen van 80 jaar en ouder. In week 41 waren dit er 1 647, ongeveer evenveel als in week 40. Ook in de leeftijdsgroep tot 65 jaar nam de sterfte toe in week 42. De sterfte in de leeftijd 65 tot 80 jaar nam juist iets af.

In week 41 daalde de sterfte onder vrouwen. In week 42 nam dit weer toe. De sterfte onder mannen nam in beide weken toe. Er overleden in week 42 nagenoeg evenveel mannen als vrouwen.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers en overige bevolking toegenomen

In week 42 nam de sterfte onder zowel Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking naar schatting verder toe. In week 40 en 41 was de verhoging in de sterfte iets minder sterk bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, dan in de overige bevolking.