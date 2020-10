Agent schiet agressieve honden dood bij aanhouding in Almere

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag, bij de aanhouding van een man in Almere Buiten, te maken gekregen met twee agressieve honden. 'De honden vielen een agent en een politiehond aan. Dat ging met zoveel geweld dat een agent zijn vuurwapen tegen de honden moest gebruiken. De agressieve honden hebben dat niet overleefd', zo laat de politie maandag weten.

Eerdere mishandeling

Rond 23.00 uur ’s avonds waren agenten ter plaatse aan de Mahoniestraat in Almere. Ze kwamen daar om een 33-jarige man aan te houden die gesignaleerd stond vanwege een eerdere mishandeling en mogelijk aanwezig zou zijn op deze locatie.

Twee agressieve honden vallen agent en politiehond aan

Toen de agenten tot aanhouding wilden overgaan kwamen twee agressieve honden op de politiemensen af en vielen de agenten en een politiehond aan. Daarbij zag een agent zich genoodzaakt om zijn vuurwapen tegen de honden in te zetten. Eén hond stierf ter plaatse. De tweede hond is naar een diergeneeskundig ziekenhuis gebracht maar het dier is daar later op de dag ook gestorven.

Aangehouden

De 33-jarige verdachte kon uiteindelijk alsnog worden aangehouden. Onderzocht wordt of hij de honden bewust op de agenten heeft afgestuurd.