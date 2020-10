Aanhoudingen na vondst drugslab in Lucaswolde

Bij een inval in een pand aan de Munnekeweg in Lucaswolde (Westerkwartier) is dinsdagmiddag een drugslab aangetroffen. Daarbij zijn vier verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Amsterdam, Almere en de gemeente Westerkwartier.