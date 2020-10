Nieuwe aanhoudingen in onderzoek fatale mishandeling Arnhem

Er zijn nog eens twee verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling aan de Spijkerstraat in Arnhem op woensdagavond 28 oktober. Het gaat om twee minderjarige jongens uit Arnhem.

Eén jongen werd donderdagavond 29 oktober aangehouden, de andere jongen vandaag, 30 oktober. Deze twee verdachten hebben zich, in tegenstelling tot de andere vijf, zelf gemeld bij de politie. Zij zitten beiden vast en worden verhoord. Eén verdachte (van de eerste vijf) is inmiddels door het Openbaar Ministerie heengezonden lopende het onderzoek. Het gaat om de minderjarige jongen uit Westervoort, hij wordt niet langer als verdachte in deze zaak beschouwd.

Drie van de verdachten worden vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Van de andere drie zal in het weekend worden besloten of ze langer moeten blijven vastzitten en aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.