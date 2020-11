Man (52) gewond na steken bij onenigheid

Een ruzie op de Hammerstraat liep zaterdagmiddag rond 16.00 uur uit op een vechtpartij waarbij ook een mes in het spel was. Een 52-jarige Tilburger liep daarbij snijwonden op waarvoor hij in het ziekenhuis is behandeld. Hij is inmiddels weer thuis. Een 63-jarige man en een 39-jarige vrouw zijn aangehouden.