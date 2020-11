Minder besmettingen met corona

Afgelopen week waren er gemiddeld 10.000 besmettingen per dag, dus dit aantal ligt ver onder het gemiddelde. Het lagere aantal meldingen ligt volgens het RIVM niet aan een storing of een fout zoals afgelopen week. Doorgaans ligt het aantal positieve tests in het weekend lager dan doordeweeks.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen zijn 237 nieuwe patiënten opgenomen. Dit zijn er 77 minder dan gisteren. Het aantal opnames op de intensive care is ook lager. Met 58 nieuwe opnames is dit 18 minder dan zaterdag.

Met 51 doden op zaterdag, is er een daling te zien op zondag. Bij het RIVM zijn 39 overleden personen gemeld als gevolg van het coronavirus.