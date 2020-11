Drugslab ontdekt

Bij een inval in een pand aan de Afrikalaan in Vroomshoop ontdekten rechercheurs zondagmiddag 1 november een drugslab. In het pand werden zes personen aangehouden. Een zevende had het pand net verlaten en werd onderweg onderschept. Op dit moment wordt het lab ontmanteld en wordt onderzoek gedaan door de forensische opsporing.

De actie is onderdeel van een lopend onderzoek. Omdat agenten niet wisten wat ze ter plaatse konden verwachten, werden bij de inval gespecialiseerde eenheden ingezet. In het kader van hetzelfde onderzoek is ook een woning in Beerzerveld doorzocht.

Onderzoek van experts moet uitwijzen of het lab actief was en welke drugs er, in welke hoeveelheden, werden gemaakt. De aangehouden verdachten zijn een man van 57 en een vrouw van 44 jaar, beiden uit de gemeente Ommen, twee mannen uit Arnhem van 24 en 33 jaar, een 56-jarige man uit Vroomshoop en twee mannen van 32 en 39 jaar zonder bekende woon of verblijfplaats. Zij zijn ingesloten en zullen worden gehoord over hun betrokkenheid bij het lab.