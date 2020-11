Brand Assendelft blijkt gevolg brandstichting

De brandweer, ambulancedienst en politie zijn op maandagochtend 2 november even na half zeven gealarmeerd voor een felle woningbrand aan de Zomerzon. In de woning waren vijf personen aanwezig uit één gezin. Drie van hen zijn ernstig gewond geraakt. Allen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. Uit het technisch sporenonderzoek en op basis van getuigen- en omgevingsonderzoek is de politie gebleken, dat de vader van het gezin is aan te merken als verdachte van brandstichting. De vader ligt ook gewond in het ziekenhuis. De recherche heeft nog niet met hem kunnen spreken en op dit moment is over zijn motieven niets bekend. De politie zet het onderzoek voort.

De wijkagent maakt samen met medewerkers van de GGD contact met buurtbewoners en scholen, om hen bij te staan met de verwerking van dit incident.